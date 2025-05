Fenerbahçe, İrfan Can’ı tebrik etti

FERNERBAŞKE KULÜBÜ’NDEN TEBRİK MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, eşi doğum yapan İrfan Can Eğribayat’ı kutladı. Kulübün X hesabından yayımlanan tebrik mesajında, “Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat yeniden baba oldu. Melisa isminde bir kızı olan Ceren ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, minik Melisa’ya sağlıklı bir ömür diliyoruz.” şeklinde ifadeler yer aldı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT’A YENİ BEBEK HEDİYESİ

İrfan Can Eğribayat, yeni baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kulübün duyurusu, hem futbolcunun ailesi hem de Fenerbahçe camiası için sevinç kaynağı oldu. Bu anlamlı gelişme, takımın sosyal medya hesabında geniş bir yankı buldu.