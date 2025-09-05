Fenerbahçe İsmail Kartal’ı Takip Ediyor

FENERBAHÇE’NİN TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir teknik direktör belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçte gündemde olan isimlerden biri İsmail Kartal oluyor.

İSMAİL KARTAL’LA KARŞILAŞAN TARAFTARIN PAYLAŞIMI

Bir Fenerbahçeli taraftar, dışarıda yürüyüş yaparken 64 yaşındaki teknik direktör İsmail Kartal ile karşılaştı. Taraftar, yürüdüğü esnada İsmail Kartal’ı takip etti ve ona transfer edilmesi gereken oyunculardan Tottenham forması giyen Yves Bissouma ve Atletico Madridli Alexander Sörloth’un isimlerini söyledi. Yaşanan bu anlar cep telefonuyla kaydedildi ve taraftar bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Dikkat çekici olan bu paylaşım kısa bir süre içinde viral oldu.