Fenerbahçe İsmail Kartal ile görüşüyor

FENERBAHÇE’DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Portekizli hoca Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, geçmişte 3 kez takımı çalıştıran İsmail Kartal ile yeniden iletişime geçti. Ekol Sports’un verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın’ın teknesine bindi. Sarı-lacivertli yöneticiler, görüşme talebini kabul eden Kartal ile Hamdi Akın’ın Anadolu Hisarı’ndaki yalısında bir araya geldi. Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü, bu süre zarfında mevcut durumda izlenebilecek yol haritasının ele alındığı belirtildi. İsmail Kartal’ın yeniden göreve gelme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. İşte İsmail Kartal’ın Hamdi Akın ile buluştuğu anlar;