Fenerbahçe, İsmail Kartal ile görüşüyor

FENERBAHÇE YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni bir teknik direktör bulma çabalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, daha önce üç kez takımı çalıştıran eski teknik direktör İsmail Kartal’a yöneldi. Ekol Sports’un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün İsmail Kartal ile bir toplantı gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

İsmail Kartal, Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın’ın teknesine binerek, Sarı-lacivertli yönetimin görüşme talebini kabul etti ve Hamdi Akın’ın Anadolu Hisarı’ndaki yalısında bir araya geldi. İki saat süren görüşmenin, mevcut durumda izlenebilecek yol haritasının ele alındığı ifade edildi. İsmail Kartal’ın yeniden Fenerbahçe’nin başına geçme ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor.

KARTAL’IN O ANLARI

İşte İsmail Kartal’ın Hamdi Akın ile buluşmaya gittiği o anlar;

