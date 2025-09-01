Haberler

Fenerbahçe, İsmail Yüksek Teklifini Değerlendiriyor

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için dikkate değer bir teklif aldı. Edinilen bilgilere göre, İsmail Yüksek için Fenerbahçe’ye 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunuldu. Kulüp Başkanı Ali Koç ve ekibi bu öneriyi değerlendiriyor ve kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz bir karar alınması bekleniyor.

İsmail Yüksek’e gelen teklif, doğrudan kulübe ulaşmış durumda. Ancak, henüz İsmail’e ve menajerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak belirlenirken, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam ediyor.

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

