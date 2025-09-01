Fenerbahçe, İsmail Yüksek Teklifini Değerlendiriyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için dikkate değer bir teklif aldı. Edinilen bilgilere göre, İsmail Yüksek için Fenerbahçe’ye 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunuldu. Kulüp Başkanı Ali Koç ve ekibi bu öneriyi değerlendiriyor ve kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz bir karar alınması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK’İN DURUMU VE SÖZLEŞMESİ

İsmail Yüksek’e gelen teklif, doğrudan kulübe ulaşmış durumda. Ancak, henüz İsmail’e ve menajerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak belirlenirken, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam ediyor.