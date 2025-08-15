Fenerbahçe İzmir’de Göztepe ile buluşacak

FENERBAHÇE İZMİR YOLUNDA

Trendyol Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Cumartesi günü saat 21:30’da gerçekleşecek bu maç öncesinde, Fenerbahçe başkanı Ali Koç, takımını yalnız bırakmamak için İzmir’e hareket etti. İzmir’e gelen Ali Koç, şehirdeki çok sayıda Fenerbahçe taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç’un aracı şehre girdiği anda meşaleleri yakarak atmosferi oldukça etkili hale getirdi. Ali Koç, aracından indikten sonra taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada Sarı-lacivertli taraftarların Ali Koç’a yönelik tezahüratları da dikkat çekti. Birçok taraftar, Ali Koç için, “Pazara kadar değil mezara kadar, gelirim senle Fizan’a kadar, ayrılmak yok en son gün bile, tarih bizi yazana kadar” sözleriyle seslendi.