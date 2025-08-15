Fenerbahçe, İzmir’de Göztepe ile buluşacak

FENERBAHÇE İZMİR’DE SEZONA MERHABA DİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk karşılaşmasına İzmir’de çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki 2. haftada Göztepe ile karşılaşacak ve bu maç, iki takımın mücadele edeceği 59. randevu olacak. Fenerbahçe, yarın saat 21.30’da Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri dolayısıyla ilk hafta maçını erteledi. Göztepe ise Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE MORAL BULDU

Fenerbahçe, hafta içinde Hollanda’nın Feyenoord takımını eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna katılma başarısı gösterdi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele öncesi moral depolayan sarı-lacivertlilerin hedefi, Göztepe’yi yenerek lige 3 puanla başlangıç yapmak.

GEÇMİŞİN BALANS HESABI

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig’de 58 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe tam 27 galibiyet elde etti. Göztepe ise yalnızca 9 kez rakibini mağlup edebildi. İki taraf arasında oynanan 22 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, 90 gol atarken, sarı-kırmızılıların 44 golü bulunuyor. Geçtiğimiz sezonki İzmir’de oynanan maç 2-2, İstanbul’daki karşılaşma ise Fenerbahçe’nin 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

REKABETİN EN FARKLI SONUCU

İki takım arasında en farklı galibiyet, Fenerbahçe’nin 7-1’lik skoru ile elde ettiği 22 Aralık 1974 tarihli maçta görüldü. Sarı-lacivertli ekip, Göztepe’ye karşı daha önce 5-0 ve 5-1’lik galibiyetler de aldı. Göztepe’nin elde ettiği en büyük galibiyet ise 1970-1971 sezonundaki 3-1’lik sonuç.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü devam ediyor. Bu süreçte Kanarya, 5 kez galip gelirken, Göztepe 2 kez 3 puanı aldı. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN YARIŞI

Göztepe’de 3. sezonuna başlayan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 5. kez karşılaşacak. İki hoca, ilk olarak 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda rakip oldu. Geçtiğimiz sezon ise 4 karşılaşmada Mourinho, 3 galibiyet alırken, 1 kez beraberlik yaşanmıştı.

EN-NESYRİ GÖZTEPE’YE KARŞI ETKİLİ

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Göztepe ile oynadığı iki maçı da boş geçmedi. Bu iki mücadelenin ilki, Göztepe deplasmanında 1 gol, Kadıköy’de ise 2 gol ile sonuçlandı. Ayrıca, sezon öncesi hazırlık maçlarında 3 gol atan En-Nesyri, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

HAKEM YETKİSİ YASİN KOL’DA

Göztepe ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan bu karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal olacak ve dördüncü hakem ise Alper Akarsu olarak belirlenmiş durumda.