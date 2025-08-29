Fenerbahçe, J. Mourinho ile ayrıldı

Ayrılık Aşamasında Gelen Paylaşım

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırdığını duyurdu. Bu ayrılık kararı camiada olumlu karşılanıyor. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den beklenmedik bir paylaşım meydana geldi. Gözde Kahveci, Mourinho’nun ayrılığının açıklanmasının hemen ardından oğulları Can Kahveci’nin kahkaha attığı anların görüntülerini paylaştı.

Mourinho Üzerine Gelen Eleştiriler

Portekizli teknik adam, yerli futbolcular arasındaki en formda isimlerden biri olarak gösterilen İrfan Can Kahveci’ye şans vermemesi dolayısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.