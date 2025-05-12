Fenerbahçe, Jadon Sancho’yu istiyor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’in önemli temsilcisi Fenerbahçe’nin Başkanı Ali Koç, yeni sezonda takımı hızlandıracak yıldızları kadroya katacaklarını dile getirdi. Bu açıklamanın ardından yabancı basında önemli bir haber çıktı. Ali Koç, transfer komitesinin özellikle takımı ve oyunu hızlandıracak isimler üzerinde çalıştığını ifade ederken, dünyaca ünlü bir yıldızın da radara girdiği iddia edildi.

JADON SANCHO FENERBAHÇE’YE YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe’nin hedefinde Jadon Sancho bulunuyor. 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu bu sezonunu Chelsea’de kiralık olarak tamamladı. Bonservisi Manchester United’a ait olan Sancho, Kırmızı Şeytanlar için Borussia Dortmund’a 85 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Bu sezon toplamda 40 maça çıkan Jadon Sancho, 2335 dakika sahada kalarak 4 gol ve 10 asistlik bir başarı yakaladı.