Fenerbahçe, Jesus’u KAP’a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, başarılı teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

Sarı-lacivertli kulüple bir süredir görüşme halinde olan 67 yaşındaki teknik direktör, dün gece geç saatlerde İstanbul’a gelmişti.

Önemli isimler kazandırdı

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Tecrübeli teknik adam, Witsel, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Bernardo Silva, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan, Oblak, Matic gibi isimleri Avrupa futboluna kazandırırken, Benfica ise bu önemli yıldızlardan büyük gelir elde etti.

Kupalarla dolu kariyer

67 yaşındaki teknik adamın başarıları göz dolduruyor. Teknik direktör olarak 834 maçta 516 galibiyet alarak 2.04 puan ortalaması yakalayan Jesus, 12 farklı takımda 16 kupa kazanarak bugüne kadar 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan 5’inde turu atlayan taraf olmayı başardı. Portekizli teknik direktörün kariyerinde 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Süper Kupası, 1 Libertadores, 1 Brezilya Ligi, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası bulunuyor.