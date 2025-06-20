Fenerbahçe, Jhon Duran’a Teklif Yaptı

Fenerbahçe, Al-Nassr formasını giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı genç yıldız Jhon Duran’ı kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti. Habere göre, Fenerbahçe’nin Jhon Duran’a yaptığı resmi teklif, teknik direktör Jose Mourinho tarafından da onaylandı. Fakat transferin zorlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca Napoli’nin de oyuncu için resmi bir teklif yaptığı ve transfer gerçekleşirse kiralık olacağı öne sürüldü. Cristiano Ronaldo’nun Duran’ı takımda istemediği ve bu nedenle ayrılık sürecinin başladığı iddia edildi.

DAHA ÖNCEKİ TRANSFERLERİ

Jhon Duran, geçtiğimiz ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr’a transfer olmuştu. Bu transfer, Neymar’ın 90 milyon euroluk transferinden sonra Arap Yarımadası’ndaki en pahalı ikinci transfer olarak kayıtlara geçti. Aston Villa ise Duran’ı 2023 yılında MLS ekibi Chicago Fire’dan 29.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde geçirdiği iki sezonda 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu, Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

AL-NASSR’DAKİ PERFORMANSI

Al-Nassr’da ise Duran, 18 maçta 12 gol atarak takıma önemli katkı sağladı. Şu anda Duran’ın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe’nin bu genç yetenek için attığı adımlar ve gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.