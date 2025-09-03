Fenerbahçe, Jilson Bango’nun Yırtığını Açıkladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımından Jilson Bango Açıklaması

Sakatlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Angola Milli Takımı’nın formasını giyen Jilson Bango’nun sağlık durumu ile ilgili detayları paylaştı. Angolalı oyuncunun, Afrika Kupası sırasında sol dizinden yaşadığı sakatlık sonucunda ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Detaylı Kontrollerin Sonucu

Sarılacivertliler, sosyal medya hesapları üzerinden şu bilgileri verdi: “Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası’nda sol dizinden talihsiz bir sakatlık yaşayan oyuncumuz Jilson Bango, Milli Takım sürecinin ardından ülkemize getirilmiş ve kontrolleri sağlık ekibimizin gözetiminde devam ettirilmiştir. Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan detaylı kontrollerinin ardından sporcumuzda ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.”

Geçmiş Olsun Dilekleri

Bango’ya geçmiş olsun dileklerini ileten takım, en kısa sürede sağlığına kavuşması için temennilerde bulundu.