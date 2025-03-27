Fenerbahçe, Joao Felix İçin Harekete Geçti

FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Süper Lig’in ünlü ekibi Fenerbahçe, yeni sezon için transfer faaliyetlerine hız katıyor. Sezon başında Chelsea’ye katılan Joao Felix, ocak ayında Milan’a kiralanmış ancak orada da bekleneni verememiş durumda. Şimdi, Felix’in Fenerbahçe’ye önerildiği iddiaları gündemi sarmış durumda. Jose Mourinho’nun, Tadic’in takımdan ayrılması durumunda Felix’in transferine onay verme olasılığı da masada.

JOAO FELIX’İN DURUMU BELİRSİZLİĞE GİRDİ

Chelsea, Atletico Madrid’e 52 milyon euro gibi yüksek bir teklifle Joao Felix’i transfer etmişti. Ancak 25 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiltere’deki kariyeri hayal kırıklıklarıyla dolu oldu. Felix, ocak ayında Milan’a kiralanmasına rağmen, diğer bir kulüpte de istenilen performansı sergileyemedi. Sonuç olarak, sezon sonunda Chelsea’ye geri dönecek olan Felix’in menajerleri, uygun şartlar sağlandığında Fenerbahçe’ye transferinin mümkün olabileceğini ifade etti.

MENAJERLER FENERBAHÇE’YE MESAJ GÖNDERDİ

Fenerbahçe’ye, Joao Felix’in transferinin gerçekleşmesi için yeşil ışık yakmaları gerektiği mesajı ulaştı. Yönetimin bu konuyu ciddi şekilde değerlendireceği ve Jose Mourinho’ya sunacağı belirtildi. Menajer Jorge Mendes, hem Mourinho’nun hem de Felix’in temsilcisi olarak, bu süreçte kritik bir rol oynuyor. Eğer Tadic kulüpten ayrılırsa, ünlü teknik direktör Felix’in transferine onay verme ihtimali artıyor.