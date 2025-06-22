Fenerbahçe, Jonathan David’e teklif sundu

SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE’YE REKOR TEKLİF

Fenerbahçe, Süper Lig’de gelecek sezon için tek hedef olarak şampiyonluğu belirledi. Bu nedenle, takım, Jonathan David’e rekor bir teklif sunmuş durumda. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi biten ve şu an serbest olan Jonathan David için, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşının dahil olduğu toplam 3 yıllık 55 milyon euroluk sözlü bir teklif iletti.

KANADALI GOLCÜNÜN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertliler, bu rakamla David’in menajerine isteklerini ifade etti. Jonathan David’in ise gelen teklifleri değerlendireceği ve sonunda en uygun olanı seçerek kararını vereceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille ile 49 maça çıkan Kanadalı yıldız, bu süreçte 25 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.