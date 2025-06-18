Fenerbahçe, Jonathan David ile anlaşıyor

FENERBAHÇE’YE İDDAALI FORVET TRANSFERİ

Yeni sezona güçlü bir kadroyla hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferinde yoğun çaba harcıyor. Sarı-Lacivertliler’in adı Galatasaray ile de anılan Jonathan David ile anlaşma aşamasına geldiği ifade ediliyor. Lille ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta bulunan 25 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe’nin yaptığı son teklife olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

TEKLİF DETAYLARI

Fenerbahçe, Kanadalı forvet için yıllık 10 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası dahil olmak üzere 3 yıllık toplamda 45 milyon euro teklif etti. Jonathan David, bu teklifi değerlendirirken menajerinin diğer teklifleri de beklediği aktarılıyor. Tecrübeli golcü, Avrupa’nın 5 büyük liginden beklediği teklifi alamazsa Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağı konusunda önemli bir karar verecek. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.