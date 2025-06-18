Fenerbahçe, Jonathan David ile görüşüyor

Fenerbahçe, YENİ SEZONA HAZIRLIK İÇİN FORVET TRANSFERİ’NE YOĞUNLAŞTI

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet pozisyonu için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı-Lacivertliler’in, Galatasaray ile de anılan Jonathan David ile anlaşma aşamasında olduğu iddia ediliyor. Lille ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an serbest durumda bulunan 25 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe’nin son teklifine olumlu baktığı belirtiliyor.

JONATHAN DAVID’İN TRANSFERİNE DAİR DETAYLAR

Sarı-Lacivertliler, Kanadalı forvet için yıllık 10 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası içeren, toplamda 3 yıllık 45 milyon euroluk bir teklif iletti. Jonathan David’in teklifi kabul ettiği, ancak menajerinin diğer kulüplerden gelecek olası teklifleri dikkate almak üzere beklediği ifade ediliyor. Tecrübeli forvet, 5 büyük ligden aradığı teklifi bulamazsa Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı yönünde haberler bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 45 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe’nin transfer hamlesi, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir stratejik adım olarak öne çıkıyor. Takımın forvet hattında yapmayı planladığı bu transfer, yeni sezon için hedeflerini daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.