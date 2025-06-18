Fenerbahçe, Jonathan David ile görüşüyor

FENERBAHÇE FORVET TRANSFERİ İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYOR

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferi konusunda sıkı bir çalışma yürütüyor. Sarı-Lacivertliler’in, Galatasaray ile adı anılan Jonathan David ile anlaşma aşamasına geldiği iddiaları gündemde. Lille ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an serbest durumda bulunan 25 yaşındaki forvetin, Fenerbahçe’nin yaptığı son teklife olumlu baktığı belirtiliyor.

JONATHAN DAVID’İN FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ NE AŞAMADA?

Çeşitli haber kaynaklarından gelen bilgilere göre, Fenerbahçe, Kanadalı forvet için yıllık 10 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası olmak üzere toplam 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. Jonathan David, bu teklifi kabul etme aşamasına gelirken, menajerinin diğer teklifler üzerinde de değerlendirme yaptığı ifade ediliyor. Eğer tecrübeli forvet, 5 büyük ligden arzuladığı teklifi almazsa Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.