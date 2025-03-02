Fenerbahçe, Kadıköy’de Galibiyet Serisini Sürdürdü

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle Kadıköy’deki zafer serisini 9 maça çıkarıyor. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Fenerbahçe sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek evindeki kazanma alışkanlığını devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahada tek puan kaybını Galatasaray takımına karşı yaşadı ve ardından 9 maçta toplamda 27 puan kazandı.

MAÇLARIN PERFORMANSI

Fenerbahçe, bu rakipler arasında Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor bulunmaktadır. Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 12 maçta 11 galibiyet elde ediyor, bu süreçte rakip filelere 31 gol atarken, kendi kalesinde ise 11 gol görüyor. Fenerbahçe, evinde en uzun galibiyet serisini 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde 10 maçla yakalamıştı.

– İSTANBUL