Fenerbahçe Kadın Basketbolunda Şampiyon Oldu

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ FINALİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçı, ÇBK Mersin ile Fenerbahçe arasında gerçekleşti. Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapılan bu çekişmeli mücadelede, konuk takım Fenerbahçe, 79-78’lik skorla galip gelerek final serisini 3-0’a taşıdı ve şampiyonluğa ulaştı.

İlk çeyrek, her iki takımın sayılarıyla 22-22 eşitlikle sona erdi. İkinci dönemde ise Mersin ekibi Rupert ve McCovan ile pota altında etkili oyunu sayesinde soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde tamamlayan Mersin’e karşı Fenerbahçe, McBride’nin katkılarıyla son periyot öncesinde 62-61’lik üstünlük sağladı.

Maçın sonuna 10 saniye kala Mersin, skoru 78-77’ye getirdi. Ancak Fenerbahçe, Emma Meesseman’ın son saniyelerde bulduğu sayı sayesinde müsabakayı 79-78 kazanarak şampiyonluğu elde etti.