Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Derbiyi Kazandı

FENERBAHÇE DERBİDE GALİP GELDİ

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 22. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi’ni ağırladı. Karşılaşma, İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda gerçekleşti ve sarı lacivertli takım maçtan 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE’NİN GOLLERİYLE ZAFER

Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller, 41. dakikada Busem Şeker ve 46. dakikada Marta Cox tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment karşısında elde ettiği zaferle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

LİDERLİK KOLTUĞU KORUNDU

Bu galibiyetle puanını 58’e çıkaran Fenerbahçe, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Beşiktaş ise 43 puanda kalarak sıradaki mücadele için hazırlıklara başladı. Ligde gelecek hafta, Fenerbahçe Fatih Vatanspor’u konuk edecekken, Beşiktaş Amed deplasmanına gidecek.