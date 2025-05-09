Fenerbahçe, Kaleci Ederson’la İlgileniyor

TRANSFER HEDEFİ: ÜST DÜZEY KALECİ

Fenerbahçe, başkan Ali Koç’un daha önce yaptığı açıklamalarda belirttiği gibi, kadrosunu dört yıldız futbolcuyla güçlendirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde üst düzey bir kaleci transferi bulunuyor. Manchester City’de forma giyen Ederson, Fenerbahçe’nin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.

SAVUNMADA HEDEF MİLAN SKRİNİAR

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Milan Skriniar’a yönelmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya kattığı deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen yönetim, transfer için 10 milyon euro civarında bir bütçe ayırmayı hedefliyor. Skriniar’ın bonservisinin PSG’den alınması durumunda, Fenerbahçe ek bir stoper transfer etmeyi düşünmüyor.

SALONDAKİ VE GOLCÜ TRANSFERİ PLANI

Fenerbahçe, Saint-Maximin ile yollarını ayırmayı planlarken, bu bölgeye büyük bir transfer gerçekleştirmek istiyor. Ali Koç’un da ifade ettiği gibi, takımı hızlandırmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerin Tottenham’dan Heung-Min Son ile ilgilendiği konuşuluyor. 32 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun İngiliz ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe, En-Nesyri’nin satışını göz önüne alarak güçlü bir golcü arayışı içerisinde. Hedefler arasında Juventus’tan Dusan Vlahovic ya da Lille’den Jonathan David var. Jonathan David’in sözleşmesi sezon sonunda sona ererken, Vlahovic’in kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunuyor.