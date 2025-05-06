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Fenerbahçe, Karşıyaka’yı Mağlup Etti

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Karşıyaka’yı 78-67’lik skorla yendi. Bu skorla birlikte sarı-lacivertliler, normal sezonun bitimine iki hafta kala 26. galibiyetini elde etti ve liderliği garantiledi.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti. Karşılaşmanın hakemleri Özlem Yalman, Tolga Edis ve Batuhan Söylemezoğlu oldu. Fenerbahçe’nin oyuncularından Sertaç Şanlı 7, Errick McCollum 5, Marko Guduric 12, Tarık Biberovic 9, Arturs Zagars 12, Metecan Birsen 6, Baldwin 7, Melih Mahmutoğlu 8, Devon Hall 2, Bonzie Calson 4 ve Khem Birch 4 sayı üretti. Takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius görev aldı.

Karşıyaka takımında ise Muhsin Yaşar 19, Michael Smith 14, Ozan Yılmaz 9, ve Austin Hollins 7 sayı kaydetti. Karşıyaka’nın başantrenörü ise Ahmet Çakı oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın periyotları şu şekilde sonuçlandı: 1. Periyot: 27-13 (Fenerbahçe lehine), Devre: 46-33 (Fenerbahçe lehine), 3. Periyot: 62-53 (Fenerbahçe lehine). Bu galibiyet, Fenerbahçe için kritik bir adım oldu ve ligdeki hakimiyetini pekiştirdi.

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