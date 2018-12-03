Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin bu akşam Kasımspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe’nin bu akşam Kasımspor ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi Fırat Aydınus olarak açıklandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Suat Arslanboğa yer alacak.

TRT