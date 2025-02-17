Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-1 Yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında spor yazarları, karşılaşmayı farklı şekillerde değerlendirdi.

FENEBAHÇE’NİN GOL YETENEĞİ

Fenerbahçe’nin rakibinden yediği gol, Kasımpaşa’yı bir nebze umutlandırsa da, Fenerbahçe istediği zaman gol atabilme yeteneğine sahip. Dzeko’nun oyuna girmesinin ardından En Nesyri, pozisyon bulmakta rahatladı ve maça etkili bir katkı sağladı. Üçüncü golde Dzeko’nun etkisi büyük oldu. “Kesinlikle Faslı oyuncuya bir parantez açmak lazım. Öncelikle onun en büyük şansı Dzeko gibi bir profesyonelle oynaması.” ifadesi göz önüne alındığında, çift forvetin ardından En Nesyri’nin verimliliği arttı. “Adam karadan havadan her yerden rahatlıkla gol atabiliyor.” tespiti, onun çok yönlü gol yeteneğini gösteriyor. Son vuruş kalitesi günden güne yükseliyor. Sezon başında eleştirilenlerin utancı da burada gizli.

Maçta Fred’in derin pasıyla En-Nesyri’nin ilk golü atması, maçın havasını değiştirdi ve takıma güven getirdi. Mourinho’nun sezon başından beri dile getirdiği “defansif kültüre” takım döndü. “Skor bende, top da bende olsun” taktiği ile Kasımpaşa, santrfor takımları soğuk havada üşütecek şekilde paslaşmaya başladı. Kasımpaşa’nın golü ise Fenerbahçe defansının dağınıklığı içinde geldi. Fenerbahçe’nin gollerinin kendi sahasında hızlı hücumlarla gelmesi dikkat çekti ve Kadıköy tribünleri, maçı adeta final derbisi heyecanıyla izledi.

MAÇIN KADER ANLARI

Maçın ilk 21 dakikası, karşılaşmanın kaderini belirledi. Bu süreçte oyunun kontrolü Kasımpaşa’nın elindeydi ve net üç gol fırsatı değerlendiremediler. Sonrasında, bir uzun pasla Fenerbahçe defansı hatalı bir şekilde açık verdi ve En-Nesyri’nin güzel golü geldi. Bu gol, takımın çehresini değiştirdi. Dzeko’nun tecrübesinin yanı sıra En-Nesyri gibi bir mükemmel forvetin varlığı dikkat çekti. “Hatta yalnız kafa golü atabiliyor, dribblingi yok diyenler de vardır.” ifadesi, bu maçla birlikte onların da fikrini değiştirmiş olabilir. “Şu anda Avrupa’da Nesyri gibi müthiş yükselip kafa vuran santrfor yok.” iddiası, onun potansiyelini ortaya koyuyor.