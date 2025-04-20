Fenerbahçe, Kayserispor’a 2-1 yenildi

MAÇTAKİ SÜRPRİZ HAMLE

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile mücadele etti. Teknik direktör Jose Mourinho, takımının 2-1 geriye düştüğü dakikalarda sürpriz bir karar aldı. 54. dakikada risk alarak, sakatlığından dönüp ilk 11’de yer bulduğu Diego Carlos’un yerine Edin Dzeko’yu sahaya sürdü.

DIEGO CARLOS’UN TRANSFERİ

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve uzun bir süre boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Dzeko’nun oyuna girmesiyle birlikte, Diego Carlos’un sahadan çıkarken bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini aldığı gözlendi.

TARAFTAR TEPKİSİ

Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Taraftarların Dzeko’nun oyuna girmesine dair tepkileri, maçın havasını etkileyen önemli bir detay oldu.