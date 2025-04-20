Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor’a 2-1 yenildi

MAÇTAKİ SÜRPRİZ HAMLE

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile mücadele etti. Teknik direktör Jose Mourinho, takımının 2-1 geriye düştüğü dakikalarda sürpriz bir karar aldı. 54. dakikada risk alarak, sakatlığından dönüp ilk 11’de yer bulduğu Diego Carlos’un yerine Edin Dzeko’yu sahaya sürdü.

DIEGO CARLOS’UN TRANSFERİ

Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa’dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve uzun bir süre boyunca sahalardan uzak kalmıştı. Dzeko’nun oyuna girmesiyle birlikte, Diego Carlos’un sahadan çıkarken bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini aldığı gözlendi.

TARAFTAR TEPKİSİ

Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Taraftarların Dzeko’nun oyuna girmesine dair tepkileri, maçın havasını etkileyen önemli bir detay oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramankazan Sempozyumu Düzenlendi

Kahramankazan'da düzenlenen sempozyum, tarihi şahsiyetlerin tanıtımını sağlayarak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. İki gün süren etkinlik katılımcılara bilgi sundu.
Haberler

Konya’da 17 Yaşındaki Genç Yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, tartıştığı başka bir genç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Polis, olay sonrası kaçan zanlıyı bulmak için araştırma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.