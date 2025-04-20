Fenerbahçe Kayserispor’a Değişiklikle Çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Sivasspor maçı 11’ine göre Kayserispor karşılaşmasına iki değişiklikle hazırlandı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor’la mücadele ediyor.

DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE

Teknik Direktör Mourinho, ligdeki son Sivasspor maçındaki kadrosuna göre Kayserispor maçında iki oyuncusunu değiştirdi. Savunmada Çağlar Söyüncü’nün yerini Diego Carlos alırken, forvette Edin Dzeko’nun yerine Youssef En-Nesyri sahaya çıktı. Fenerbahçe’nin kadrosuna bu transfer döneminde katılan Diego Carlos, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Tedavisinin ardından son haftalarda antrenmanlara başlayan Carlos, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11’de yer aldı. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig’de Göztepe ve Çaykur Rizespor’un ardından, Erzurumspor FK ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlık yaşamıştı.

FENERBAHÇE’NİN KADROSU

Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesine “Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar, Mert Müldür, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri” 11’i ile başladı. Yedek oyuncular arasında ise İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun yer aldı.

SAKATLIK DURUMLARI

Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’nun tedavisi devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, enfeksiyon durumu nedeniyle hastaneye yatarken, hafif sakatlığı bulunan Sofyan Amrabat’la bireysel antrenmanlara çıkan Jayden Oosterwolde ve Alexander Djiku ise teknik heyet kararıyla kadro dışında kaldı.

ANLAMLI SEREMONİ

Fenerbahçe – Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen seremonide duygusal bir organizasyona imza atıldı. Asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları, futbolcularla birlikte alana çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Maraton Üst Tribünü’nde büyük bir Türk bayrağı açılırken, reklam panolarında “Atamızdan çocuklara en güzel bayram! 23 Nisan kutlu olsun” yazıları yer aldı.

WERENR LORANT’IN ANI

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Werner Lorant’ın 76 yaşında hayatını kaybetmesi nedeniyle seremonide bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından tribünlerden alkışlar yükseldi. Lorant, Ocak 2002 – Aralık 2002 tarihleri arasında sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemde hatırlanıyor.

– İSTANBUL