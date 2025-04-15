Fenerbahçe, Kayserispor İçin Antrenman Yapıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile gerçekleştireceği Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

FUTBOLCULAR PAS ÇALIŞMASI YAPTI

Antrenman sırasında futbolcular, iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Gün içerisindeki çalışma, bir antrenman maçıyla son buldu. Sivasspor maçında ilk 11’de yer alan ve 60 dakika süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

OYUNCU SAKATLIĞIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde, bireysel antrenmanlara başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.