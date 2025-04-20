Fenerbahçe Kayserispor ile 1-1 berabere

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇININ İLK YARISI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile mücadele ediyor. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAKİ DAKİKALAR

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 7. dakikada Gökhan Sazdağı’nın uzun pasıyla Ramazan Civelek, ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Kayserispor öne geçti: 0-1. Ardından, 15. dakikada Maximin’in sol çaprazdan gönderdiği ortada En-Nesyri’nin kafa vuruşu direğe çarparak geri döndü. 20. dakikada Mert Müldür’ün sol taraftan ortasında, Talisca’nın kafa vuruşu kaleci Bilal’in ellerinde kaldı. 29. dakikada Maximin’in pasıyla sol tarafta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip En-Nesyri’ye ortaladı, ancak kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

KONSANTRASYON HATASI SONUCU GOL

36. dakikada Maximin’in sol taraftan sert ortasında kaleci Bilal topu kontrol edemedi. Pozisyonu takip eden Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

HAKEM KADROSU VE TAKIMLAR

Maçın hakemleri Oğuzhan Çakır, Furkan Ürün ve Süleyman Özay’dır. Fenerbahçe’nin kadrosunda Dominik Livakovic, Bright Osay-Samuel, Diego Carlos, Milan Skriniar, Mert Müldür, Rodrigues Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri yer alıyor. Yedek oyuncular ise İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek. Teknik direktör ise Jose Mourinho.

Kayserispor’un kadrosunda ise Bilal Bayazit, Julian Jeanvier, Joseph Attamah, Lionel Carole, Gökhan Sazdağı, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Carlos Mane ve Duckens Nazon bulunuyor. Yedekler arasında Onurcan Piri, Korkmazcan Dernek, Necip Özer, Mehmet Eray Özbek, Anthony Uzodimma, Kayra Cihan, Burak Efe Arslan, Batuhan Özgan, Alperen Öztaş ve Talha Sarıarslan yer alıyor. Kayserispor’un teknik direktörü ise Sergej Jakirovic.

GOLLER

Fenerbahçe’nin golünü Anderson Talisca (36. dakika), Kayserispor’un golünü Ramazan Civelek (7. dakika) attı.

– İSTANBUL –