Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi ve 3-3 berabere kaldı. Maçta önemli anlar yaşandı.

GÖKHAN SAZDAĞI’NIN ŞAŞIRTAN GOLÜ

Maçın ikinci yarısının 49. dakikasında, Gökhan Sazdağı kendi yarı sahasında kazandığı topla ilerleyerek rakiplerini çalımladı. Sağ taraftan ortasında, kaleci Livakovic’e çarpan Nazon’un kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. Bu gol ile Kayserispor öne geçmeyi başardı; durum 1-2 oldu.

53. dakikada Szymanski’nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Maximin, ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye vuruş yaptı fakat top, kaleci Bilal tarafından son anda kornere çeldirildi. 64. dakikada Kostic’in sol taraftan yaptığı ortada kaleci Bilal, topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Maximin, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durumu 2-2’ye getirdi.

PENALTIDAN GOL GELDİ

76. dakikada Kayserispor ceza sahasında yaşanan pozisyonda, Skriniar’ın içeri çevirmek istediği topu Gökhan Sazdağı engelledi. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR’dan gelen uyarı üzerine 78. dakikada pozisyonu izledi ve 79. dakikada Talisca penaltı vuruşunu kullandı. Talisca’nın vuruşu ile meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti ve Kayserispor 3-2 öne geçti.

90+2. dakikada Fred’in pasında sol tarafta Kostic’in ortasında savunmadan Jeanvier, En-Nesyri’nin pozisyonunu engelledi. 90+4. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan yaptığı ortada Talha, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3 yaptı. Maçın son anlarında Kayserispor ceza alanına gönderilen uzun pastan sonra Skriniar’ın yerdeyken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sağ direkten oyun alanına döndü.

Maçta hakem yönetimini Oğuzhan Çakır gerçekleştirdi. Fenerbahçe’nin kalesini Dominik Livakovic korurken, Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayazit oldu. Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü Jose Mourinho yaparken, Kayserispor teknik direktörlüğünü Sergej Jakirovic üstlendi. Tarafların kadrosunda önemli oyuncular yer aldı. Fenerbahçe’nin gollerini Anderson Talisca ve Allan Saint-Maximin atarken, Kayserispor’un gollerini Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı ve Talha Sarıarslan kaydetti. Sarı kartlar ise Fred, Ali Karimi ve Ramazan Civelek için gösterildi.