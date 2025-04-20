Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u evinde ağırladı. Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçın sonunda 3-3 beraberlikle sahadan ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

ANLAMLI HAREKETLER

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla karşılaşma öncesinde özel etkinliklere imza attı. Sarı-lacivertliler, ilk 11 duyurusunu 4 yaşındaki minik taraftarı Mert Efe’ye yaptırarak bu anları unutulmaz kıldı. Bu özel anlar sosyal medyada viral oldu ve büyük beğeni topladı. Fenerbahçe, etkinliklerinin yanı sıra; asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocuklarını maç seremonisinde ağırladı. Takım, futbolcular sahaya şehit çocuklarıyla çıkarak büyük bir destek gösterdi ve bu hareket hem tribünler hem de ekran başındakiler tarafından alkış aldı.

MAÇIN GELİŞİMİ

Karşılaşmanın açılış golü 7. dakikada Kayserispor’dan geldi. Savunmadan topu çıkaran Skriniar’ın pasıyla Gökhan Sazdağı, Ramazan Civelek’e derin bir pas gönderdi. Ramazan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi. Fenerbahçe, eşitliği sağlamak için çabaladı ve 13. dakikada direğe takıldı. Allan Saint-Maximin’in ortasında En Nesyri’nin kafa vuruşu, direğe çarparak geri döndü. Sarı-lacivertliler, 36. dakikada aradığı beraberlik golünü buldu. Saint-Maximin’in ortasında kaleci Bilal, topu kontrol edemedi ve Anderson Talisca, altıpas içinden topu filelere gönderdi. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

PENALTI İTİRAZLARI

Fenerbahçe, 41. dakikada Milan Skriniar’ın ceza sahasında düşmesiyle penaltı bekledi. Sarı-lacivertli oyuncular hakeme itiraz etti, ancak hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi sonrası oyunu devam ettirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 48. dakikada Gökhan Sazdağı’nın ortasında Nazon kafa vuruşuyla skoru 2-1’e taşıdı. Fenerbahçe, 59. dakikada bir başka penaltı itirazında bulundu ancak hakem VAR incelemesine başvurmadı.

Fenerbahçe, 64. dakikada tekrar eşitliği sağladı. Köşe vuruşundan sonra kullanılan pasla Kostic’in ortasında Saint-Maximin topu filelere gönderdi. Oğuz Aydın’ın köşe vuruşunda ise Gökhan Sazdağı’na çarpan top hakem Oğuzhan Çakır tarafından penaltı olarak değerlendirildi. Talisca, penaltıyı gole çevirerek takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak Kayserispor, 90+4. dakikada Talha Sarıarlasn’ın golüyle skoru 3-3’e eşitledi. Bu anlarda sağ kanattan Gökhan Sazdağı’nın ortası sonrası Talha, iyi bir yükseklikle topu ağlara yolladı.

Sonuç olarak Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 72’ye çıkarırken; lider Galatasaray ile fark 5 puana düştü. Kayserispor ise 37 puana ulaştı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya konuk olurken; Kayserispor, evinde Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.