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Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 Beraberlik

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç, şampiyonluk yarışı içinde olan Sarı-lacivertli ekibin, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşmesine sebep oldu. Maç sonunda, kulübün yönetimi ve teknik heyeti hakkında tepkiler devam etti.

MEVCUT YÖNETİME ELEŞTİRİLER

Fenerbahçe’nin 2002-2005 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Hakan Bilal Kutlualp, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda mevcut yönetimi eleştiren Kutlualp, olağanüstü kongre çağrısında bulundu ve başkan adaylığı konusunda dikkat çekici mesajlar verdi. Kutlualp, “Fenerbahçe’nin önünü açın, hem de gecikmeden. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız!” diyerek taraftarların ilgisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu açıklamaları yoğun bir şekilde destekledi.

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