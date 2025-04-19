Fenerbahçe, Kayserispor ile 48. kez oynayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Ligin 32. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin bu rekabette 30 galibiyet, 8 yenilgi ve 9 beraberlikle 48. maçı olacak. Fenerbahçe, 47 maçta 107 gol atarken, Kayserispor ise 50 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu maç öncesi ligde 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 71 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 36 puanla 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

REKABETİN GEÇMİŞİ

Fenerbahçe ve Kayserispor, Süper Lig’de bugüne kadar oynadığı 47 maçta sarı-lacivertlilerin 30 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki son 10 karşılaşmanın 9’unu Fenerbahçe kazandı ve sadece 1 maçı beraberlikle tamamladı. Kayserispor, Fenerbahçe’yi en son 3 Kasım 2019 tarihinde 1-0’la geçmiştir. Fenerbahçe, Kayserispor’a karşı en farklı galibiyetini 20 Şubat 2005’te 7-0’lık skorla aldı. Kayserispor’un da geçmişte iki kez 4-1’lik galibiyeti bulunuyor.

SON MAÇLARDA GOL FESTİ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki son 4 maçta toplam 23 gol kaydedildi. Bu maçlarda yapılan mücadelelerden herhangi biri 6-2’lik skorla tamamlanarak en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte Kayserispor, 6 gol atarken Fenerbahçe 17 gol buldu ve toplamda 5.75 gol ortalamasıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE’NİN YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve 12 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti. Son olarak Sivasspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Kanarya, bu sezon iç sahada 14 maça çıktı ve bu mücadelelerde 12 galibiyet aldı. İç sahada 35 gol atan Fenerbahçe, sadece 12 gol yedi.

KAYSERİSPOR’UN YÜKSELİŞİ

Kayserispor, sezon boyunca dalgalı bir performans sergiledikten sonra Sergej Jakirovic’in göreve gelmesiyle yükselişe geçti. Bu dönemde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplamda 20 puan toplayarak ateş hattından çıktı. Kayserispor, son 3 maçında da kalesini gole kapatmayı başardı.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın kart görmeleri halinde bir sonraki maçta oynayamayacak.

MAÇIN HAKEMİ

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcıları Furkan Ürün ve Süleyman Özay olacak. Maçın 4. hakemi ise Alper Akarsu olarak belirlendi.