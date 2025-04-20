Fenerbahçe, Kayserispor İle Berabere Kaldı

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇININ ÖNEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor’u ağırladı. Bu karşılaşma, hem şampiyonluk mücadelesi hem de ligdeki sıralama açısından kritik bir rol oynamaktaydı. Sonuç olarak, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan mücadele 3-3 berabere tamamlandı. Fenerbahçe’nin kadrosunda Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin, ve En-Nesyri bulundu. Kayserispor ise Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane ve Nazon ile sahadaydı.

SON DAKİKA GOLLERİ

Mücadelenin sonlarına doğru heyecan doruğa ulaştı. 94. dakikada Talha Sarıarslan, Gökhan Sazdağı’nın ortasında kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve eşitliği sağladı. Bu golle birlikte Fenerbahçe 3-3 Kayserispor eşitliğini yakalamış oldu. Maçta yaşanan gergin anlar da dikkat çekti. Özellikle 78. dakikada VAR incelemesi sonrasında hakem Gökhan Sazdağı’nın topa elle müdahalesinden sonra penaltı kararı verdi. Anderson Talisca, 79. dakikada penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe’yi 3-2 öne geçirdi.

MAÇIN İLK YARISINDA YAŞANANLAR

İlk yarı, dengeli bir şekilde başladı. Kayserispor, 7. dakikada Ramazan Civelek ile öne geçti. Ardından Fenerbahçe’den Anderson Talisca, 36. dakikada eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona ererken, her iki takım da ikinci yarıda galibiyet için mücadeleye devam etti.

Bu karşılaşma, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışı açısından çok kritik bir maç olmasına rağmen 3-3’lük eşitlik ile sonuçlanmıştır. Her iki takım da gösterdiği mücadele ve attığı gollerle futbolseverlere keyifli anlar yaşattı.