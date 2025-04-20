Fenerbahçe, Kayserispor’la 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçta son dakikada yediği golle evinde puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 5 puan arkasında kaldı. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yapılan mücadelede Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3’lük eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu maç öncesinde ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertli ekip, bu serisini sona erdirdi ve evinde oynadığı son 3 maçtan 2’sinde puan kaybetti.

SON 4 MAÇTA GOL GÖRÜYOR

Jose Mourinho’nun ekibi, bu sezon ligde 6. beraberliğini almış oldu. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile berabere kalan Fenerbahçe, sahasında ise Samsunspor ile Kayserispor karşısında galip gelemedi. Kayserispor maçı öncesinde ligde en az gol yiyen takım unvanına sahip Fenerbahçe, bu maçta kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçındaki golsüz beraberliğin ardından, oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görerek toplamda 7 gol yedi.

Gelecek hafta Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek.