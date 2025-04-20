Fenerbahçe, Kayserispor’la 32. Haftada Buluşuyor

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI YAKLAŞIYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile kendi sahasında buluşacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu karşılaşmanın VAR hakemi ise Hollandalı Jeroen Manschot olarak belirlendi. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİGDEKİ DURUM

Süper Lig’de bu sezon 29 maça çıkan Fenerbahçe, 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 71 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Kayserispor, 11 galibiyet ile 36 puanla 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin muhtemel kadrosunda Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Carlos, Mert Müldür, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Saint-Maximin ve En-Nesyri bulunuyor. Kayserispor’un kadrosunda ise Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane ve Nazon yer alacak. Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bunun yanında, teknik heyetin tercihine göre Alexander Djiku kadroda yer almadı. Kayserispor’da ise 9 futbolcu, kart ceza ve sakatlıklar nedeniyle maça katılamayacak.

CART CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı öncesinde 6 oyuncu kart ceza sınırında bulunuyor. Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, pazar günü kart görmeleri durumunda, Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Fenerbahçe, Süper Lig’deki son 15 maçında puan ya da puanlarla ayrıldı. Ligde en son Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ayrıca, sezonun ilk yarısında Kayserispor’u deplasmanda 6-2 yenmişti.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki bu karşılaşma, Fenerbahçe ve Kayserispor’un ligde 48. kez karşı karşıya gelmesi anlamına geliyor. Fenerbahçe, daha önceki mücadelelerin 30’unu kazanırken, 9 maçta eşitliği sağladı. Kayserispor ise rakibini sadece 8 kez mağlup edebildi. Fenerbahçe’nin ligdeki ev sahibi olduğu maçlarda, toplamda 107 gol atarken, kalesinde 50 gol görmüş durumda. Ayrıca, Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy’de toplam 24 kez lig müsabakası gerçekleştirdi. Bu maçlarda Fenerbahçe, 18 galibiyet elde etti, 3 maçta beraberlik yaşandı ve sadece 2 kez puansız ayrıldı. Fenerbahçe’nin, Kayserispor karşısında tarihindeki en farklı galibiyetleri ise 1994-1995 sezonunda 8-1 ve 2004-2005 sezonunda 7-0 olarak kaydedildi.