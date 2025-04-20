Fenerbahçe-Kayserispor Maçı VAR: J. Manschot

FUTBOL MAÇINA YERLİ VE YABANCI HAKEMLER ATANDI

Trendyol Süper Lig’de bugün Fenerbahçe ile Kayserispor arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevine Hollandalı Jeroen Manschot getirildi. Fenerbahçe ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında saat 19.00’da mücadele edecek. Maçın ana hakemliğini Oğuzhan Çakır yapıyor. Çakır’a yardımcı hakemlikte Furkan Ürün ile Süleyman Özay eşlik ediyor. Ayrıca, mücadelenin 4. hakemi olarak Alper Akarsu görev alacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI VAR GÖREVLERİ

Müsabakada VAR görevini üstlenen Jeroen Manschot’ın yanı sıra, AVAR görevini de İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Diğer yandan, Başakşehir ve Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın VAR koltuğunda Isidro Diaz de Mera Escuderos oturacakken, Çaykur Rizespor ile Eyüpspor karşılaşmasında VAR görevini Jakob Kehlet yürütecek.

MAÇ YERİ İSTANBUL

İstanbul’da gerçekleşecek olan bu önemli futbol müsabakası, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Takımların performansı, lig sıralamasında önemli bir etkide bulunacak.