Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE’İN MAÇ HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Bu ilk bölümün ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.

TİMİN ÇALIŞMALARI

Antrenman sırasında futbolcular, iki gruba ayrılarak pas çalışmaları gerçekleştirdi. Günün antrenmanını ise taktiksel ve bireysel programlarla sonlandırdı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.