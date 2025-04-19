Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç öncesindeki son hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla bitirdi. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde yapıldı.

ANTRENMAN RUTİNLERİ

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan seans, futbolcuların iki gruba ayrılması sonrası 5’e 2 top kapma çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Antrenmanın son kısmında ise oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla çalışmayı tamamladı.