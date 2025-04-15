Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlık sürecine adım attı. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli ekibe sevindiren bir haber geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından iki gruba ayrılan futbolcuların pas çalışmalarıyla devam etti. Günün programı, antrenman maçıyla sona erdi. Net Global Sivasspor maçında ilk 11’de yer alan ve 60 dakikadan fazla süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlayarak, dinlenmeye çekildi.

JAYDEN OOSTERWOLDE’DEN MÜJDE

Diğer yandan Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, İstanbul’a dönüş yaptı ve düz koşulara başladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek. Oosterwolde, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ülkesi Hollanda’da ön çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Ameliyatın ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Oosterwolde, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

TRANSFER DETAYLARI VE PERFORMANS

Fenerbahçe’ye 2022-2023 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Parma’dan 6 milyon euroya transfer olan Jayden Oosterwolde, takımında şimdiye kadar tüm kulvarlarda toplamda 62 maça çıkmış durumda. Bu karşılaşmalarda 2 gole imza atan 23 yaşındaki sol bek, bu sezon ise 14 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Oosterwolde’nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor. Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.