Fenerbahçe-Kayserispor Maçında 3-3 Beraberlik

Fenerbahçe Kayserispor ile Beraberlik Yaşadı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca (2) ve Maximin kaydetti. Bu sonuçla, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5’e çıkmış oldu.

Jose Mourinho’nun Açıklamaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında şampiyonluk şanslarını değerlendirmek istemediğini belirtti. Mourinho, “Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Bunu yaparsam, bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamızdı. Şanssızdık da diyebiliriz. Maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak, şanssızdık, hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik.” ifadelerini kullandı.

Hatırlatılan Hatalar

Mourinho, bugünkü maçta yapılan hatalara dikkat çekerek, “Bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşsam uzun bir hikaye olur o yüzden şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Oranın lideri benim. Orada bir sorun olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım.” açıklamasında bulundu.

Defansif Sorunlar ve Pozisyonlar

Mourinho, takımın performansını değerlendirirken, “Bugün ne hatalar yaptık, çok fazla hatalar yaptık orta sahada. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin ortasında baskı yapmadık, ceza sahasında markaj yapmadık. 2-1’den sonra çok fazla risk aldım. Tek stoper Skriniar ile oynadım. 3-2’den sonra takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda hatalar yaptık.” dedi.

Mourinho, Kayserispor’un iyi bir savunma sergilediğini belirtirken, “Ofansif olarak iyiydik, 3 gol attık ve daha fazla atabilirdik. Skriniar ve En-Nesyri’nin pozisyonları vardı. Çok pozisyon ürettik. Kayserispor da savunma anlamında iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz. Rakibin 3. golünü durduramadık. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik.” ifadelerini kullandı.