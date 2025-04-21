Fenerbahçe Kayserispor Maçında Beraberlik Yaşandı

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor arasında oynanan ve 6 golün atıldığı maç sonucunda yaşanan gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekti. Maçın ardından Kayserispor, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Hayat şaşırtır hep zaten” ifadesine yer verildi.

ÜRÜN TANITIMI

Onewheel GT Freeride Bundle, pratik bir yapılandırıcı ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Uygun fiyatlı aksesuarların yer aldığı bu set, Onewheel deneyiminizi kişisel hale getiriyor. Renkli fender, bireysel railguards ve bumper ile tamamen özgün bir ürün yaratıyorsunuz.

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Brettsport GmbH aracılığıyla sunulan bu ürün, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. “Shop Now” seçeneği ile bu ilginç ve benzersiz aksesuarları keşfedebilirsiniz.