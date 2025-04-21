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Fenerbahçe Kayserispor Maçında Beraberlik Yaşandı

MAÇ SONRASI PAYLAŞIM

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor arasında oynanan ve 6 golün atıldığı maç sonucunda yaşanan gelişmeler kamuoyunun ilgisini çekti. Maçın ardından Kayserispor, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, “Hayat şaşırtır hep zaten” ifadesine yer verildi.

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