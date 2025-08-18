Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İçin Görüşüyor

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKERKOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Süper Lig’deki önemli ekiplerden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için nihai adımlarını atıyor. Sarı-lacivertliler, bu transfere en geç yarın akşama kadar son vermeyi hedefliyor.

FINAL GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Haber Global’in detaylarına göre, Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili final görüşmelerine başladı. Kulüp Başkanı Ali Koç, bu transferle ilgilenerek bizzat sürecin içinde yer alıyor. Koç, bugün yapılacak toplantılarda küçük pürüzlerin halledilmesi ve ödeme planı üzerindeki detaylar konusunda Benfica ile müzakerelerde bulunacak.