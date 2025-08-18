Haberler

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu İçin Görüşüyor

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKERKOĞLU İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Süper Lig’deki önemli ekiplerden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için nihai adımlarını atıyor. Sarı-lacivertliler, bu transfere en geç yarın akşama kadar son vermeyi hedefliyor.

FINAL GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

Haber Global’in detaylarına göre, Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili final görüşmelerine başladı. Kulüp Başkanı Ali Koç, bu transferle ilgilenerek bizzat sürecin içinde yer alıyor. Koç, bugün yapılacak toplantılarda küçük pürüzlerin halledilmesi ve ödeme planı üzerindeki detaylar konusunda Benfica ile müzakerelerde bulunacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Ekin Uzunlar Konseri Unutulmaz Gece Yaşattı

Erzincan'da düzenlenen Yaşayan Miras Festivali, Ekin Uzunlar'ın kemençe eşliğindeki konseriyle sona erdi. Sanatçı, dinleyicilere Karadeniz ezgileriyle dolu bir gece sundu.
Haberler

Kripto ETF’ler Dikkat Çekici Performans Gösterdi

Ethereum ETF'lerinin haftalık hacmi 18,2 milyar dolara ulaşarak Bitcoin fonlarının 21,2 milyar dolara yaklaşırken, BlackRock'ın fonları güçlü girişler kaydetti. Bu gelişmeler, kripto piyasasında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.