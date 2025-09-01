Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Portekizli kulüp Benfica ile anlaştı ve futbolcuyu dün gece İstanbul’a getirdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşti ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi de etkinliğe katıldı.

KEREM’İN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

İmza töreninde konuşan Kerem Aktürkoğlu, “Bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim” ifadesini kullandı. “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100’ümü verdim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı için Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Sonuç olarak, bu şerefli davranışlar benim açıklamamın sebepleri. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum” dedi.

TRANSFER SÜRECİ VE HAKAN SAFİ’NİN AÇIKLAMALARI

Transfer sürecinin zorluğuna dikkat çeken Hakan Safi, “19 Temmuz’da başkanımızın benden bir ricası oldu. Zaten uzun zamandır ben de başkanımla konuşuyordum. Zor transfer, kolay değil. Önce Benfica’dan izin aldık, sonra Kerem’le konuşmaya başladık. Onun Fenerbahçe sevgisini görünce birbirimizi kolay ikna ettik. Güzel işler yapacak, inanıyorum” diye konuştu.

DEVİN ÖZEK: KEREM İLE GÜZEL GÜNLER GEÇİRECEĞİZ

Futbol Direktörü Devin Özek, “Kerem’i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz” şeklinde konuştu. Aktürkoğlu, Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyecek.

– İSTANBUL