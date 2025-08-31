Haberler

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Aldı

FENERBAHÇE’DEN KEREM AKTÜRKULOĞLU TRANSFERİ

Futbol transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu ile mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Portekiz takımı Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu bugün İstanbul’a getiriyor. Milli yıldızı taşıyan uçağın, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyor. Ayrıca, 26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Portekiz’de 58 maça çıkan Kerem, bu maçlarda 17 gol ve 13 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

