Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu aldı

BENFİCA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu resmi bir şekilde duyurdu. Kulüp, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bir bonservis ücreti ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir.” ifadesi yer aldı. Aktürkoğlu, kısa bir süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşmesini imzalayacak.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAY’I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Ayrıca Galatasaray’ın da sosyal medyada Aktürkoğlu’nu takip etmediği dikkat çekti. Bu gelişme, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE’YE ATTIĞI GOL

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkarak 462 dakika süre alan Aktürkoğlu, tek golünü Fenerbahçe’ye atmış ve bu gol, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine yol açmıştı. Milli oyuncu, Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası sevinç yaşamamıştı.