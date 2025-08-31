Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Alıyor

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKÇOĞLU İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Transfer faaliyetlerine devam eden Süper Lig takımı Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Kerem Aktürkoğlu konusunda mutlu sona ulaşmış durumda. Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için gerekli adımları atarak Kerem Aktürkoğlu’nu bugün İstanbul’a getiriyor. Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyor.

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Benfica, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun transferine dair Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldı.

KEREM AKTÜRKÇOĞLU’NUN PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonda Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Portekiz’de toplam 58 maçta görev yapan Kerem, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 13 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.