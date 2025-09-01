Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Duyurdu

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU’NU TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe, Benfica takımından transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili resmi duyuruyu yaptı. Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten gelen açıklamada, “Kerem Aktürkoğlu’na ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK AÇIKLAMALARINI YAPTI

İmza töreninin ardından Kerem Aktürkoğlu da açıklamalarda bulundu. “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz?” diyerek sözlerine başlayan Aktürkoğlu, sözleşmeli olduğu her kulüp için sonuna kadar %100 performans sergilediğini vurguladı. Benfica’da devam ettiği süreçte Fenerbahçe ile olan transfer görüşmelerinin, “Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için” zorlaştığını belirtti. “Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi.” ifadeleriyle başkanının tavsiyesine değindi.

HEDEFLERİMİ SAHADA GÖSTERECEĞİM

Aktürkoğlu, Fenerbahçe taraftarına ve yönetimine de teşekkür ederek, “Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ancak maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur.” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe kariyerinde sahada performansıyla konuşmak istediğini belirtti. “Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim.” diyerek hedeflerini netleştirdi.