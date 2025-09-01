Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Getirdi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Benfica’da forma giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

İSTANBUL’A ULAŞTI

Portekiz kulübüyle prensip anlaşmasına varılması sonrasında milli futbolcu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gitmek üzere yola çıktı. Kerem Aktürkoğlu, özel bir uçakla İstanbul’a vardı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

FENERBAHÇE RESMEN DUYURDU

Fenerbahçe’den gelen açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” şeklinde ifadeler yer aldı.