Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a Getirdi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

Fenerbahçe transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

KEREM AKTÜRKNOĞLU İSTANBUL’A HAZIRLANIYOR

Portekiz kulübü ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından milli futbolcu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gelmek için yola çıktı. Özel bir uçakla İstanbul’a ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadeleri yer aldı.