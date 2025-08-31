Gündem

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu İSTANBUL’a Getirdi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKATI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’A ULAŞTI

Portekiz kulübüyle taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldıktan sonra milli futbolcu, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Özel uçakla İstanbul’a iniş yapan Kerem Aktürkoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMİ OLARAK DUYURDU

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.”

